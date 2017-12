Eerste ijsdag van de winter in verschillende Nederlandse regio's

In het midden, zuiden en oosten lag de maximumtemperatuur op grote schaal onder het vriespunt, meldt Weeronline. De laagste maximumtemperatuur werd echter in het zuidwesten genoteerd. Het kwik bleef in Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen namelijk steken op -0,9 graden.

Er is sprake van een ijsdag als het 24 uur lang vriest. In De Bilt kwam de temperatuur wel boven de nul graden, daarom was het geen landelijke ijsdag. De laatste keer dat in vrijwel het hele land een ijsdag werd genoteerd was op 10 februari van dit jaar.

Records

De eerste ijsdag van het seizoen dient zich eerder aan dan vorig jaar. Toen bleef de maximumtemperatuur pas op 29 december voor het eerst steken onder nul.

Het hoogste aantal ijsdagen werd genoteerd in de winter van 1962-1963 in Eelde met 55 ijsdagen. Gemiddeld telt De Bilt acht ijsdagen per jaar.

De volgende ijsdag zal nog even op zich laten wachten. Zondag stroomt zachtere lucht het land in, en de middagtemperatuur komt de komende dagen uit op ongeveer acht graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 8°C 6°C ZW 3 Woensdag 8°C 5°C ZW 4 Donderdag 9°C 2°C Z 5 Vrijdag 5°C 2°C ZW 5 Zaterdag 5°C 1°C W 3