KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuw en ijzel in zuiden en zuidoosten

Ten oosten van de lijn Breda - Groningen kan het tot het eind van de zondagochtend plaatselijk glad zijn. Een neerslaggebied trekt tot die tijd zuidwaarts over het land. Dat kan regen zijn, maar ook hagel, (natte) sneeuw of zelfs ijzel. Ook kan de mist aanvriezen.

Rijkswaterstaat drukt mensen op het hart voorzichtig te rijden. Weggebruikers moeten dan ook snelheid matigen en niet onnodig van rijstrook wisselen. Ook is voldoende afstand tot de voorganger belangrijk.

Er wordt op veel snelwegen in het zuiden, oosten en noorden van het land gestrooid. Er was volgens Rijkswaterstaat tussen zaterdmiddag 14.00 en zaterdagavond 482 ton zout gebruikt.

Schiphol

Door de mist van zaterdag hadden reizigers last van vertragingen of annuleringen op de luchthavens Schiphol en Eindhoven. Rotterdam The Hague Airport had geen last van de winterse weersomstandigheden.

KLM alleen al moest zaterdag 29 vluchten annuleren. Het ging voornamelijk om Europa vluchten. In de omgeving van Eindhoven was het ook erg mistig, zo erg dat vluchten die daar wilden landen juist weer moesten uitwijken naar Schiphol.