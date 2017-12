KNMI waarschuwt ook voor gladheid op zaterdagavond om winterse neerslag

Een neerslaggebied trekt zaterdag zuidwaarts over het land. Dat kan regen zijn, maar ook hagel, (natte) sneeuw of zelfs ijzel. Daarnaast kan de mist die hier en daar nog hangt, aanvriezen.

Eerder hield het weerinstituut de lijn Den Helder - Maastricht aan, maar nieuwe berekeningen wijzen op een verschuiving van het gebied waar neerslag kan vallen.

In de provincie Groningen veroorzaakte een lichte neerslag in de namiddag al ijzel in Roodeschool, meldt Weeronline. Volgens Weeronline neemt de kans op gladheid in het noordoosten en midden van het land nu sterk toe.

Rijkswaterstaat drukt mensen op het hart voorzichtig te rijden. Ook in de nacht van zaterdag op zondag kan het plaatselijk spekglad worden door sneeuw of ijzel.

Mist

Op veel plaatsen in het land was zaterdag dichte mist te vinden. Als gevolg hiervan werden vluchten vertraagd of geannuleerd op de luchthavens Schiphol en Eindhoven. Rotterdam The Hague Airport had geen last van de winterse weersomstandigheden.

Volgens een woordvoerder van Schiphol ging het aan het einde van de middag weer de goede kant op, de mist trok daar op. KLM alleen al moest zaterdag 29 vluchten annuleren. Het ging voornamelijk om Europa vluchten. In de omgeving van Eindhoven was het ook erg mistig, zo erg dat vluchten die daar wilden landen juist weer moesten uitwijken naar Schiphol.

Passagiers zijn met bussen naar andere luchthavens gebracht en op de luchthaven zelf is het drukker dan normaal gesproken, met mensen die wachten of ze mogelijk alsnog kunnen vertrekken. Een aantal vluchten kon helemaal niet vertrekken.

Een woordvoerder van de luchthaven zegt het ontzettend vervelend voor passagiers te vinden, helemaal omdat de situatie steeds weer verandert. Hij verwijst reizigers naar de website, daar is de actuele situatie te zien.