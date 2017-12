'Walvis leefde waarschijnlijk nog na aanspoelen op strand Zeeland'

Deze conclusie wordt voorzichting getrokken door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de ruim dertien meter lange potvis.

De walvis is waarschijnlijk overleden door een ernstige darmafwijking, stelt onderzoeker Lonneke IJsseldijk nadat de sectie op het karkas zaterdag werd afgerond. Microscopisch onderzoek van de stukken potvisdarm moet volgende week definitief uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.

''We weten dus nog niet zeker of hij daaraan is overleden. We kunnen maar een klein deel van de darmen zien, want darmen van een potvis kunnen wel zeventig meter lang zijn", aldus IJsseldijk.

Leven

Op de huid van het dier zijn diverse bloedende wonden aangetroffen, die wijzen op schaafplekken. Het bloed wijst erop dat het dier nog in leven was toen de huid beschadigd raakte, meldt IJsseldijk. ''In de maag zaten wormen die nog leefden. Dat wijst op een doodsstrijd op het strand van Domburg."

Bij het weghalen van de huid en speklaag troffen de onderzoekers geen onderhuidse bloedingen aan. Een botsing met een schip kan daarmee waarschijnlijk wel worden uitgesloten.

Met hulp van kranen en een shovel is het karkas zaterdag hoger op het strand gelegd zodat de werkzaamheden niet meer worden onderbroken door hoogwater.

''We doen ons best om voor donker klaar te zijn", zegt IJsseldijk. ''Daarna gaan we terug naar Utrecht en maandag verder in het lab met het microscopisch onderzoek. We zien dit soort dieren niet zo vaak en een potvis is voor ons nog steeds heel uniek."