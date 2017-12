Rustige demonstratie tegen Zwarte Piet in Dokkum

De groep die in het centrum tussen 14.00 en 16.00 uur demonstreerde, bestond uit actievoerders van Stichting Nederland Wordt Beter. Zij mochten zich als enige op het plein Acht Zaligheden begeven en er waren geen andere mensen welkom tijdens de demonstratie.

Lopend op weg naar het centrum riepen de mannen en vrouwen 'No more blackface'. De sfeer was een beetje grimmig, maar rond het plein was het rustig. De actievoerders droegen spandoeken met daarop teksten als 'Zwarte Piet is zwart verdriet'.

Ze zijn voorlopig niet van plan om te stoppen met acties tegen Zwarte Piet. ''We gaan door tot de allerlaatste Piet de benen heeft genomen'', zei Jerry Afriyie, de voorman van de actiegroep. ''Nu is Nederland tegen ons, maar over twintig jaar zal Nederland ons dankbaar zijn.''

Voor de toespraak van Afriyie bracht burgemeester Marga Waanders kort een bezoek aan de actievoerders. Ze wilde alleen kwijt dat ze kwam om kennis te maken met de groep en om de sfeer te proeven. Na enige tijd vertrok ze weer.

Pegida

Het noodbevel werd ingezet omdat de politie informatie heeft dat behalve tegenstanders van Zwarte Piet van de Stichting Nederland Wordt Beter, ook andere groepen zich zaterdag zouden melden in de Friese stad.

Het extreemrechtse Pegida Nederland heeft uiteindelijk van 12.00 tot 14.00 uur met Zwarte Pieten pepernoten uitgedeeld in het centrum van Dokkum. De organisatie liet op Twitter weten Dokkum te zijn uitgereden toen de demonstanten aankwamen.

Om in het centrum van de stad te komen, moesten mensen zich zaterdagmiddag kunnen identificeren. De politie hield twee mensen aan omdat zij geen geldig identificatiebewijs konden laten zien.

Inhaalactie

De demonstratie van Nederland Wordt Beter was bij de gemeente aangemeld. Het was een inhaalactie omdat de demonstratie die gepland stond tijdens de nationale intocht van Sinterklaas door tegendemonstranten werd verhinderd. De bussen waarin de activisten zaten, werden toen op de A7 klemgereden door Friese voorstanders van Zwarte Piet.

Tussen tweehonderd en 250 mensen deden zaterdag mee met de demonstratie. Een grote groep werd vanuit Amsterdam in drie bussen onder begeleiding van de ME naar Dokkum geleid. Ook gingen er mensen met eigen vervoer richting de Friese stad.

De gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, verzocht iedereen die zaterdag voor Zwarte Piet wilde demonstreren, zich te melden bij de Hanspoort in het westen van het centrum. Daar was voor hen een demonstratievak ingericht.

Ongeregeldheden

De gemeente liet zaterdagochtend in een persbericht weten dat iedereen met goede bedoelingen welkom was en dat het leven in de stad ondanks de demonstraties gewoon doorgaat. De politie zou mensen bij de ingang van het centrum controleren.

Uit het noodbevel bleek dat de 'driehoek' (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), ondanks alle veiligheidsmaatregelen, rekening hield met ongeregeldheden en vernielingen. Daarom werd gekozen voor het relatief zware middel van het noodbevel, dat de autoriteiten meer bevoegdheden geeft om de orde te handhaven.