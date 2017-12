Waarschuwingen voor dichte mist en gladheid, vertragingen op luchthavens

Volgens Weeronline is het zicht tussen de vijftig en honderd meter en kan het lokaal nog minder zijn. "De mist lost maar met moeite op en het kan tot de middag duren tot het zicht iets beter wordt."

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste vorst van deze herfst is gemeten bij weerstation Gilze-Rijen in Noord-Brabant. Het werd daar -5,6 graden.

De vorst en de mist zorgen voor gevaarlijke omstandigheden op de weg. De mist kan bevriezen en zorgen voor ijzel. Volgens de Verkeers Informatie Dienst was het desalniettemin wel een rustige nacht op de weg met slechts enkele kleine ongelukken veroorzaakt door de gladheid.

Vertraging

De mist zorgt op andere plekken wel voor problemen. Zo zijn veel vluchten van en naar Schiphol zaterdagochtend vertraagd. De luchthaven waarschuwt dat wie gaat vliegen of een aankomende vlucht verwacht, het beste de website en app van Schiphol kan raadplegen of contact kan opnemen met de luchtvaartmaatschappij.

De verwachting is dat de mist pas in de middag zal optrekken, zegt een woordvoerder van Schiphol.

Veel vluchten van en naar Eindhoven zijn vertraagd of geannuleerd door de mist. Rotterdam The Hague Airport meldt dat dat de weersomstandigheden geen invloed hebben op de vluchten.

Weekend

De mist en de vorst houden de rest van het weekend aan. Ook in de nacht van zaterdag op zondag kan het plaatselijk spekglad worden door ijzel, omdat regen over het land trekt en de temperatuur van het wegdek waarschijnlijk onder nul ligt. In het zuiden, zuidoosten en oosten valt enige tijd zelfs sneeuw.