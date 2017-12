Vluchtelingen in Nederland opgepakt om verdenking terrorisme in Syrië

De politie heeft de twee mannen van 23 en 26 jaar dinsdag opgepakt, laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten.

Ze worden samen met een derde man er ook van verdacht een vierde man Nederland te hebben binnengesmokkeld. Deze man, die inmiddels in Wageningen verblijft, wordt verdacht van valsheid in geschrift.

De verdachten uit Bergen op Zoom en Arnhem zouden tussen 2012-2015 hebben gevochten bij Jabhat al-Nusra, een terroristische organisatie die gelinkt is aan Al Qaida. De twee zijn in 2015 gezamenlijk naar Nederland gereisd.

Bij de verdachte in Arnhem is deze week vier kilo hennep in beslag genomen. Drie van de vier verdachten zijn voor twee weken in bewaring gesteld. De gesmokkelde vluchteling is niet voorgeleid. Wel blijft hij voor het onderzoek nog eens drie dagen vastzitten.