Gebouw Erasmus Universiteit met onveilige vloer blijft dicht tot maart

Dit meldt een woordvoerder van de EUR vrijdag.

Het gebouw werd op 19 oktober ontruimd, omdat eenzelfde soort vloerconstructie is gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Die stortte in mei in en daarna werd ook elders in Nederland de veiligheid van betonnen vloeren onderzocht.

Het Polak-gebouw bevat onder meer collegezalen, verschillende winkels en zeshonderd studieplekken. De colleges werden allemaal omgeboekt en de winkels kregen een andere plek op de campus. In een ander gebouw heeft de universiteit extra tijdelijke studieplekken gecreëerd. Mogelijk wordt dat aantal plekken volgend jaar uitgebreid.

Sluiting

Niet alleen de EUR moest een gebouw sluiten vanwege gevaarlijke vloerconstructies. Zo moest Hogeschool Windesheim in Zwolle bijvoorbeeld een pand voor de rest van het studiejaar uit gebruik nemen vanwege de werkzaamheden die nodig zijn om de vloeren aan te passen.

In Nederland staan mogelijk honderd tot honderdvijftig gebouwen met vloeren zoals die in de ingestorte parkeergarage zijn gebruikt. Branchevereniging VN Constructeurs kwam tot die ruwe schatting na een inventarisatie onder grotere leden en na eigen berekeningen.

In Dordrecht werden de vloeren van vier gebouwen onderzocht. Die zijn veilig verklaard, meldt de gemeente. Alleen bij multifunctioneel centrum Palet in Stadspolders gaat de eigenaar nog metingen doen om meer zekerheid te krijgen. De andere drie onderzochten panden zijn Sportboulevard, obs Dubbeldam en de brandweerkazerne op het Leerpark.