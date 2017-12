Vrouw die jongen op Amsterdam CS achterliet is moeder met sociale problemen

De 39-jarige vrouw, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is in bewaring gesteld. Reclassering zal onderzoeken wat de vervolgstappen zijn om haar te begeleiden, aldus het OM.

Het jongetje, vermoedelijk rond de vier of vijf jaar oud, is ondergebracht in een pleeggezin, waar hij het naar omstandigheden goed maakt. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar wat het beste is voor hem.

Het kind werd zondag aangetroffen op het station. Onderzoek naar camerabeelden maakte duidelijk dat hij daar was achtergelaten door de vrouw, die woensdag is opgepakt.