Verdachte in zaak dodelijke schietpartij Blerick langer vast

De 22-jarige man werd op 14 november in Rotterdam aangehouden, twee weken na de fatale schietpartij in Blerick. Hij is een van de twee verdachten naar wie de politie op zoek was. De andere wordt nog gezocht. Zijn identiteit is bij de politie bekend.

Köksal werd op klaarlichte dag in zijn woonplaats Blerick neergeschoten terwijl er veel mensen op straat waren. Na de schietpartij moest de politie een woedende menigte tot bedaren brengen. Direct na de moord hield de politie een 21-jarige man uit Tegelen aan, maar die had niets met de schietpartij van doen en werd vrijgelaten.