Verdachte van betrokkenheid bij overleden baby Brunssum vrijgelaten

Het jongetje overleed op 11 oktober na onwel te zijn geworden in de woning van de oppasouders in Brunssum. Pogingen het kindje te reanimeren in het ziekenhuis in Maastricht faalden.

Beide oppasouders, een 30-jarige vrouw en de 33-jarige man, werden ruim een week later aangehouden op verdenking van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. Uit onderzoek was gebleken dat de baby geen natuurlijke dood is gestorven.

De rechtbank liet eerder de vrouw al onder voorwaarden vrij. Beiden blijven wel verdachte in de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) vecht de vrijlating van de man in hoger beroep aan.