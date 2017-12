Partijen willen opheldering over rol Nederland in zaak-Poch

PvdA'er Attje Kuiken wil van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten wat de rol van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) was.

''Zou de heer Poch zo lang in voorarrest hebben gezeten zonder de eerdere bemoeienis van Nederlandse justitiële autoriteiten?", vraagt Kuiken zich af.

Ze wil weten of Nederland door verdragen of wetten verplicht was informatie over Pochs vluchtschema met Spanje te delen. Verder wil ze weten of Poch als hij terugkeert naar Nederland alsnog het risico loopt te worden uitgeleverd als het Argentijnse OM in beroep gaat.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vraagt aan minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) wat destijds de "overweging en juridische grond" was om mee te helpen aan de uitlevering van Poch aan Argentinië.

Schadevergoeding

Hij wil ook weten of Poch recht heeft op een schadevergoeding. Als dat het geval is, wil Sjoerdsma weten of Zijlstra hierop aan gaat dringen bij zijn Argentijnse collega.

Han ten Broeke (VVD) wil van beide bewindslieden weten hoe zij terugkijken op de Nederlandse betrokkenheid bij het proces en in het bijzonder de aanhouding.

Nederland en Argentinië hebben geen uitleveringsverdrag. Poch, die bij Transavia werkte als piloot, werd tijdens zijn laatste vlucht naar Valencia opgepakt. Spanje heeft wel een uitleveringsverdrag met de Argentijnen. Beide landen werden door Nederland van tevoren op de hoogte gebracht.

Onduidelijk

Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer Poch na zijn vrijspraak kan terugkeren naar Nederland. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops wil nu niet ingaan op vragen daarover, zei een medewerker van zijn kantoor donderdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen uitspraken te mogen doen over individuele paspoortaanvragen.

Wel wijst het departement erop dat diverse mogelijkheden bestaan om weer een reisdocument te krijgen. Poch kan een paspoort aanvragen, maar dat duurt een tijdje. Het snelst gaat de afgifte van een zogeheten laissez-passer. Maar of dat in het geval van de oud-piloot mogelijk is, moet nog blijken.

Vrijspraak

De Argentijnse rechter sprak de Nederlands-Argentijnse Poch woensdag vrij van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië (1976-1983). De aanklager had levenslang tegen hem geëist. Justitie kan nog in beroep gaan. Het is nog de vraag of dat gaat gebeuren en of Poch in de tussentijd terug zal mogen naar Nederland, dat in de regel geen onderdanen aan Argentinië uitlevert.

Poch werd in 2009 in Valencia opgepakt en door de Spaanse autoriteiten aan Argentinië uitgeleverd. Het was zijn laatste vlucht voor Transavia, voordat hij met pensioen zou gaan.

Geen spijt

De drie collega-piloten die Julio Poch tijdens een etentje hoorden praten over de dodenvluchten hebben geen spijt van hun beslissing om uitspraken naar buiten te brengen. Dat heeft de advocaat van het trio, Liesbeth Zegveld, donderdag gezegd.

''Ze zouden willen dat ze het nooit gehoord hadden. Maar als ze het weer zouden horen, dan zouden ze het weer doen'', zei Zegveld in het radioprogramma De Nieuws BV. ''Ze hebben er wel altijd mee gezeten, maar staan er wel achter en hebben het duidelijk gehoord. Ze hebben naar eer en geweten gehandeld. De uitspraken van Poch zijn ofwel gebaseerd op grootspraak, of Poch is er goed mee weggekomen."

De drie hebben er volgens Zegveld heel lang mee rondgelopen. Het is bij een meerdere terechtgekomen en die heeft het uiteindelijk aangekaart. ''Mijn cliënten zijn geen aanklagers in deze zaak. Maar er werd natuurlijk wel veel naar hen gekeken, dus voor hen was het gisteren natuurlijk ook een enorme ontlading."

Knoops wil mogelijk een aanklacht tegen haar cliënten. ''Ik heb daar nog niks van vernomen. Het lijkt me kansloos, want mensen die iets melden wat ze hebben gehoord, daar is natuurlijk geen zaak tegen te beginnen."