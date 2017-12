Medewerker verzorgingstehuis (21) verdacht van doden nog meer bewoners

Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten. De Rotterdammer werd eerder ook al verdacht van poging tot moord bij twee andere bewoners. De man blijft zeker negentig dagen langer in voorarrest.

In totaal zijn door verschillende instellingen twaalf nieuwe meldingen gedaan. Het OM onderzoekt daarnaast nog vier andere verdachte sterfgevallen. Bij de overige meldingen wordt nog onderzoek naar de betrokkenheid van de man gedaan.

Het onderzoek startte toen een vrouw uit een verpleeghuis in Binnenmaas onwel werd en werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat er bij haar zonder medische noodzaak insuline was toegediend. Het OM liet toen al weten dat meerdere incidenten niet werden uitgesloten. "Het onderzoek is net begonnen'', aldus het OM.

De verdachte heeft bij een aantal zorginstellingen gewerkt. De instellingen die een nieuwe melding hebben gedaan zijn Humanitas in Rotterdam, en het Jasmijnhuis en De Riederborgh in Ridderkerk.

Insuline

Forensisch patholoog Frank de Groot acht de kans klein dat de toediening van insuline wordt bewezen op basis van secties op de lichamen. Insuline is een lichaamseigen hormoon. Onder invloed van dit hormoon daalt de suikerspiegel.

Bij jonge gezonde mensen heeft het gebruik van deze stof weinig impact. ''Maar bij oudere mensen kan een overdosis leiden tot een hartinfarct'', zegt de Groot. ''De toediening van insuline kan wel aangetoond worden, maar hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt.'' Volgens de patholoog is het daarom lastig om dit te bewijzen, ook al weten onderzoekers waar zij naar moeten zoeken.

Het is niet de eerste keer dat insuline door medewerkers in verzorgingshuizen wordt gebruikt voor het doden van bewoners. In 1977 wordt de 41-jarige verpleeghulp Frans H. uit Kerkrade veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doden van vijf bejaarde patiënten.

De 42-jarige ziekenverzorger Martha U. wordt in 1995 ervan beschuldigd negen patiënten in het geriatrisch ziekenhuis Vliethoven in Delfzijl met insuline-injecties te hebben gedood. Zij bekent vier mensen om het leven te hebben gebracht.