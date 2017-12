Haagse 'borstendokter' moet na hoger beroep alsnog jaar de cel in

De 58-jarige G. werd in oktober 2014 na een eis van drie jaar vrijgesproken van verminking van zijn patiënten. Hierbij ging het voornamelijk over mislukte borstoperaties.

Later bleek dat G. eigenlijk gynaecoloog was en geen plastisch chirurg. In totaal leidden de 121 klachten tegen hem tot tientallen aangiftes, waarvan er tien op de dagvaarding terecht kwamen.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep tegen de vrijspraak en eiste wederom drie jaar cel.

Medische exceptie

De rechter oordeelde eerder dat G. zich kon beroepen op de medische exceptie. Dat houdt in dat een arts pijn en of letsel mag veroorzaken als hij in het belang van de patiënt een medische ingreep verricht.

De medische tuchtrechter had eerder bepaald dat G. nooit meer als arts mag werken.

Ernstige gevolgen

De straf van het hof pakt een jaar lager uit dan de aanklagers hadden geëist. Dat komt omdat G. op twee punten van de aanklacht is vrijgesproken, onder meer bij de klachten van één patiënte. Ook hield het hof rekening met het grote tijdverloop in deze kwestie en de grote media-aandacht.

Wel rekende het hof G. zwaar aan dat hij weinig inzicht toonde in zijn eigen handelen en de ernstige gevolgen daarvan voor zijn patiënten. G. gaf aan dat hij ook eigenlijk nog in het buitenland wilde werken. Maar het hof wil daar een stokje voor steken door hem een beroepsverbod op te leggen. In de proeftijd van drie jaar die het hof bepaalde, mag hij zijn medische beroep niet uitoefenen, ook niet in het buitenland.