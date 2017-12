Demonstratie tegenstanders Zwarte Piet in Dokkum mag doorgaan

De bijeenkomst wordt gehouden tussen 14.00 en 16.00 uur en vindt plaats op het plein Acht Zaligheden aan de Strobossersteeg. Volgens de gemeente wordt het een ''statische manifestatie met muziek, toespraken en het voorlezen van gedichten."

Een aanvraag voor de manifestatie is afkomstig van de Stichting Nederland Wordt Beter, een organisatie die zich naar eigen zeggen richt op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Het doel van de manifestatie is om ''op te komen voor de vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht''.

De gemeente Dongeradeel en de politie zeggen ''opnieuw" alles in het werk te stellen om dit recht op demonstratie te faciliteren.

De politie zal de bussen met demonstranten begeleiden van de plaats van vertrek tot aan de locatie van de manifestatie in Dokkum. Net als de terugreis.

A7

Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, zaterdag 18 november, werd op het laatste moment een demonstratieverbod ingesteld. Dat gebeurde nadat mensen de snelweg A7 bij Joure blokkeerden om twee bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet tegen te houden.

Later zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel dat betogers mogelijk zwaar vuurwerk wilden inzetten en dat dat een reden was voor het demonstratieverbod. Ze liet in het midden of dat voor- of tegenstanders van Zwarte Piet waren.