Openbaar Ministerie zegt juist te hebben gehandeld in zaak Poch

Het OM speelde een belangrijke rol bij de uitlevering van Poch aan Argentinië. Zo stelde justitie in 2009 de overheden van Spanje en Argentinië op de hoogte van het feit dat Poch naar Valencia vloog. Daar werd hij aangehouden.

Het OM wijst er nu op dat een civiele rechter in een kort geding in 2014 heeft bepaald dat het verstrekken van de vluchtgegevens niet onrechtmatig was. Dat gold ook voor het delen van onderzoeksinformatie.

Een jaar voor Pochs arrestatie in Spanje overhandigde justitie logboeken met vluchtgegevens en het dienstwapen van Poch, uit zijn tijd bij de Argentijnse marine, aan de Argentijnen. De autoriteiten uit dat land hadden laten weten de piloot te willen berechten en diende een verzoek om rechtshulp in.

Het OM zegt dat er bij verlening van rechtshulp geen inzage wordt gegeven in het strafdossier van het verzoekende land. Net als dat het bewijs dat in handen is van het verzoekende land niet wordt getoetst.

Bali

Nederland startte in 2006 zelf al een onderzoek naar Poch. Aanleiding was een gesprek dat de gezagvoerder voerde met collega's van Transavia in 2003 in Bali. In een restaurant kwamen de dodenvluchten ter sprake en uit het verhaal van Poch werd door zijn collega-piloten afgeleid dat hij hier direct betrokken bij was.

Onder het regime van Jorge Videla werden in de periode 1976 tot 1983 politieke tegenstanders en gevangen gedrogeerd uit vliegtuigen gegooid. Poch werd ervan verdacht piloot te zijn geweest op een van deze vluchten.

In 2008 vroeg het Landelijk Parket aan Argentinië om informatie over de piloot en kreeg te horen dat de Argentijnen de man zelf wilde vervolgen.

Nederlandse Staat

Poch werd woensdag vrijgesproken nadat hij meer dan acht jaar in voorarrest heeft gezeten. De Nederlandse advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, heeft altijd laten weten de Nederlandse Staat aan te zullen klagen als zijn cliënt zou worden vrijgesproken. Dat geldt ook voor de piloten die een verklaring hebben afgelegd over Poch.

De verklaring van het OM lijkt een reactie op dit voornemen