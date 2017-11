Vier jaar cel geëist tegen captain No Surrender in drugszaak

De 38-jarige Tilburger Corin D. stond woensdag terecht samen met drie andere drugsverdachten. Tegen de hoofdverdachte Tilburger Frank W. (45) werd acht jaar celstraf geëist.

Op basis van gesprekken die de politie afluisterde in een beruchte ontmoetingsplaats voor criminelen in Best, werden de verdachten in verband gebracht met drugslabs in Rotterdam, Moergestel en Oud Turnhout (België).

Het drugslab in Moergestel was gevestigd in een pand van een vijfde verdachte die eerder dit jaar een dag voor het geplande begin van de strafzaak vermoord werd gevonden in een uitgebrande bestelbus.

De zaak gaat donderdag verder met pleidooien van de advocaten.