OM eist 25 en 28 jaar cel voor doodschieten mannen Hellevoetsluis

Tegen een derde medeverdachte eiste de aanklager woensdag voor de rechtbank in Rotterdam één jaar cel. Het OM gaat uit van een wraakactie na eerdere incidenten tussen leden van twee Antilliaanse families.

De hoogste strafeis is voor verdachte Fatlison P. (24). Hij heeft bekend dat hij heeft geschoten op Faichal Rimon (22) en zijn 29-jarige oom Shurandly Rimon. Dat gebeurde vlakbij het huis waar de familie Rimon kerst vierde. De slachtoffers waren naar buiten gelopen en werden van zeer dichtbij door meerdere kogels geraakt.

De mannen stierven kort na de schietpartij in het ziekenhuis.

Paniek

P. zei dat hij de mannen op straat tegenkwam, zich bedreigd voelde en in paniek heeft geschoten. Daarna rende hij weg, waarbij hij ook nog enkele keren op vijf anderen schoot, die vanuit het huis achter hem aan kwamen.

Een van hen had twee kogelgaten in zijn jas. Het had maar een haar gescheeld of er waren meer slachtoffers gevallen. Poging tot doodslag dus, zei de officier. Ze vond niet dat er sprake was van paniek bij P., maar van kwaadheid.

P. had namelijk samen met zijn maatje Alason G. (25) eerder op de middag al een handgemeen met familieleden van Rimon bij het huis van de familie. Het OM stelt dat beiden daarna ''verhaal gingen halen'', en dat ook G. heeft geschoten. G. ontkent dat, maar er zijn hulzen van twee wapens gevonden.

Het OM gaat uit van moord, omdat de verdachten bewust naar het huis waren gegaan en zich daar al een tijdje ophielden. De 20-jarige Bob K. was volgens het OM ook bij het schieten aanwezig en zorgde voor de vluchtauto. Het OM verwijt hem openlijke geweldpleging.

Verlies

De familie Rimon is kapot en radeloos door het verlies van hun naasten, zo bleek uit de verklaringen die tal van nabestaanden voorlazen tijdens de zitting.

Twee keer werd de zitting kort onderbroken door tumult en emoties, zowel bij de nabestaanden als bij de aanhang van de verdachten. Beide groepen werden zorgvuldig van elkaar gescheiden gehouden in de zwaar beveiligde rechtbank.

Het proces gaat donderdag verder. Uitspraak over twee weken.