OM gaat in hoger beroep in zaak dodelijke steekpartij Croeselaan

De rechtbank legde S. twee weken geleden drie jaar cel en tbs op, justitie had negen jaar geëist. Dit maakt het OM woensdag bekend.

De 41-jarige vrouw was een willekeurig doelwit. S. zei tijdens een eerdere zitting dat hij in een psychose verkeerde en dat hij wilde dat het doodsteken niet was gebeurd. Stemmen zouden hem verteld hebben dat hij het moest doen, aldus de man.

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) bleek dat bij de man sprake is van schizofrenie en dat hij in hoge mate ontoerekeningsvatbaar is.

Strafeis

Het OM had in de strafeis meegenomen dat S. had besloten te stoppen met het slikken van zijn medicatie. De rechtbank oordeelde echter dat dit juist onderdeel van zijn ziekte is en week daarom af van de eis.

S. is in zijn thuisland eerder veroordeeld voor een poging tot doodslag en zat daarom drie jaar in een psychiatrische kliniek. De man verbleef in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats. Eind februari nam hij zijn intrek in een hotel in Utrecht.