Vrouw die kind achterliet op Amsterdam Centraal aangehouden

Naar haar betrokkenheid wordt verder onderzoek gedaan, meldt de politie. Over haar identiteit wordt in verband met privacy nog niets bekendgemaakt.

Het jongetje, vermoedelijk rond de vier of vijf jaar oud, verkeert in goede gezondheid. De politie heeft nog geen idee wat de identiteit is van het kind. Hij was niet als vermist opgegeven.

"Het jongetje heeft nog niets gezegd", meldde een woordvoerder van de politie eerder aan NU.nl. De agenten hebben daarom tolken ingezet om te achterhalen uit welk land het kind komt.

Camerabeelden

Onderzoek naar camerabeelden op het station heeft duidelijk gemaakt dat de jongen, die in verband met privacy onherkenbaar is gemaakt op de vrijgegeven foto, eerder in het gezelschap was van de vrouw.

Het kind is opgevangen in een pleeggezin. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar wat het beste is voor de jongen.