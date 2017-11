Verdachte moord Miriam Sharon in hoger beroep tegen celstraf

E. werd op 17 november door de rechtbank in Den Haag schuldig bevonden aan de moord op de 36-jarige vrouw in haar huis.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat E. het slachtoffer met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. Sharon werd in haar huis in Den Haag met messteken gedood, terwijl haar dochtertje in de kamer ernaast lag te slapen. Het Openbaar Ministerie had zestien jaar cel geëist.

De advocaat van E. wil nog niet zeggen op welke grond precies het beroep wordt aangetekend.