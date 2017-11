Onbekende vrouw laat kind achter op Amsterdam Centraal

De politie heeft nog geen idee wat de identiteit is van het kind.

"Het jongetje heeft nog niets gezegd", meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. De agenten hebben daarom tolken ingezet om te achterhalen uit welk land het kind komt. Tot op heden heeft niemand contact opgenomen met de politie om zijn vermissing te melden.

Onderzoek naar camerabeelden op het station heeft duidelijk gemaakt dat de jongen, die in verband met privacy onherkenbaar is gemaakt op de vrijgegeven foto, eerder in het gezelschap was van een vrouw. Als zij zich niet meldt, zal de politie meer informatie vrijgeven over het uiterlijk van het kind.

Het kind is opgevangen in een pleeggezin. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar wat het beste is voor het kind.

Zeldzaam

Vondelingen ouder dan een jaar zijn uiterst zeldzaam, zegt de Raad voor de Kinderbescherming in een reactie op de vondst van het jongetje. Babyvondelingen worden een tot twee keer per jaar gevonden.

De laatste was het Italiaanse jongetje Luca dat in 2002 bij de Burger King op eveneens Amsterdam Centraal werd gevonden. Pas weken later dook zijn moeder op.

Hereniging

Vondelingen, zoals het recente jongetje, krijgen vrijwel direct via de rechter een tijdelijk voogd aangewezen, legt een woordvoerder van de Raad voor de Kinderbescherming uit. Het kind wordt ook meteen in een pleeggezin geplaatst. De Kinderbescherming doet daarna onderzoek naar de vondeling. ''Wat is er met het kind? Daarbij worden tolken en speltherapeuten ingezet. Je laat niet iedereen los op zo'n kind."

Het voogdijschap wordt voor drie maanden verleend. Als de ouders zijn gevonden, wordt er eerst onderzocht of er wel een hereniging kan plaatsvinden. ''Zeker als het kind is achter gelaten, heeft zo'n moeder vaak wel hulp nodig."