Tegenstanders Zwarte Piet demonstreren mogelijk alsnog in Dokkum

Volgens de gemeente Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, is de benodigde kennisgeving voor de demonstratie ontvangen.

Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas, zaterdag 18 november, werd op het laatste moment een demonstratieverbod ingesteld. Dat gebeurde nadat twee bussen met actievoerders op de snelweg A7 bij Joure waren tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet.

Later zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel dat betogers mogelijk zwaar vuurwerk wilden inzetten en dat dat een reden was voor het demonstratieverbod. Ze liet in het midden of dat voor- of tegenstanders van Zwarte Piet waren.

Tijdens de demonstratie, zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur, wil de organisatie ''een krachtig geluid laten horen voor alle mensen die de afgelopen jaren monddood zijn gemaakt door de autoriteiten en zichtbare verandering van het racistische karakter van het sinterklaasfeest en de figuur Zwarte Piet eisen''.