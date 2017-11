Undercoveractie na vergismoord Djordy was 'zorgvuldig afgewogen'

De officier van justitie reageerde dinsdag tijdens een zogeheten pro-formazitting op berichtgeving in de media, waarin gezegd werd dat agenten zich hebben voorgedaan als leden van motorclub Satudarah. Dit zou niet kloppen. De agenten hebben zich wel vermomd als leden van een Molukse motorclub.

In stukken die in het bezit zijn van de NOS werd gesuggereerd dat de undercoveragenten de vriendin van de verdachte onder druk wilden zetten. Volgens de officier zou de politie echter rechtmatig hebben opgetreden toen de undercoveragenten de partner van de verdachte benaderden.

Zij zouden de vrouw "op rustige wijze" hebben gevraagd naar de bestuurder van de auto die betrokken was bij de liquidatie. De verdachte en zijn vriendin zijn vervolgens naar de politie gegaan met het verhaal dat ze werden bedreigd door leden van een motorclub.

Naar aanleiding van die melding volgden doorzoekingen bij hun huis en campingplek. Daar vond de politie onder meer een vuurwapen, waarop D. werd aangehouden voor verboden wapenbezit. Vervolgens volgde op 14 november in zijn cel de aanhouding op verdenking van de moord.

Volgens het OM heeft de vermoedelijke schutter contact met drie andere verdachten in de zaak. In maart van dit jaar werden zes verdachten aangehouden voor de moord op de Amsterdammer. Hun zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld.

Volgens de advocaten van de medeverdachten, die twijfelen of de undercoveractie door de beugel kan, ging het er wel degelijk dreigend aan toe. Jan Hein Kuijpers, een van de raadslieden in deze zaak, vroeg dan ook naar de tape van de actie, waarvan de audio is opgenomen. De rechtbank vroeg de officier die zo spoedig mogelijk te verstrekken.

Vergismoord

De 31-jarige Latumahina werd in oktober 2016 beschoten in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West, terwijl zijn vriendin en dochter ook in de auto zaten. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen. De vrouw raakte zwaargewond, het kind zat achterin en bleef ongedeerd.

De politie gaat uit van een persoonsverwisseling.