Amsterdammer veroordeeld tot twee jaar cel voor misbruik en kinderporno

Volgens de rechtbank is bewezen dat Van E. in Thailand in 2012 twee jonge jongens heeft misbruikt. Daarnaast keek hij via de webcam mee naar het misbruiken van jonge jongens op de Filipijnen en in Duitsland.

Minimaal eenmaal betaalde Van E. voor een dergelijke film, waarin een jongen op de Filipijnen werd misbruikt en waarbij handelingen werden uitgevoerd waarom hij had gevraagd. Tenslotte maakte en verspreidde Van E. zelf kinderporno, met jongens met een geschatte leeftijd van 8 tot 14 jaar.

De Nederlandse politie kwam de zaak op het spoor nadat een Amerikaanse cybertiplijn een foto op Facebook had gevonden. Het internetadres leidde naar Van E. die in 2015 werd aangehouden. Hij heeft het misbruik van de Thaise jongetjes met klem ontkend.

Stoornis

Psychologen hebben bij E. een pedoseksuele stoornis vastgesteld en hebben hem verminderd toerekeningsvatbaar genoemd. De rechtbank vond een lange gevangenisstraf "passend en geboden", maar kwam tot een lagere straf dan de eis omdat onderdelen van de aanklacht niet konden worden bewezen.

Ook woog de rechtbank mee dat Van E. gaandeweg zijn proces steeds meer verantwoordelijkheid nam en dat deskundigen vrezen voor herhaling als hij niet wordt behandeld.

Proeftijd

Van E. werd na de uitspraak direct afgevoerd naar de gevangenis. Door zijn lange voorarrest heeft hij van zijn celstraf nog 4,5 maanden te gaan. Zodra hij vrijkomt, gaat zijn proeftijd van drie jaar in. Gedurende die periode heeft hij onder meer een meld- en behandelplicht, moet hij zich onderwerpen aan controles van zijn computerapparatuur en mag hij beroepsmatig en in zijn vrije tijd niet werken met minderjarigen.

Het Openbaar Ministerie was na afloop niet ontevreden over het vonnis. De aanklager noemde met name het oordeel van de rechtbank dat het "hands-on misbruik" van twee jonge jongens "diep in Zuidoost-Azië" was bewezen, een succes. Ook was hij content dat Van E. beide Thaise jongens 1500 euro smartengeld moet betalen.