Twee verdachten aangehouden na dodelijk schietincident in Nieuwegein

De politie in Utrecht kreeg om 07.50 uur een melding over een schietpartij in Nieuwegein. Bij aankomst bleek het slachtoffer overleden, nadat hij in zijn auto was beschoten. In de voorruit zaten vijf kogelgaten.

Rond 8.10 uur kreeg de politie een melding van een autobrand bij de Haarrijnse Rading in Utrecht. Hierbij was gezien dat een zwarte auto was weggereden, waarna de verdachten op de A2 werden gezien. De politie zette een achtervolging en die ging er heftig aan toe. Onderweg raakten enkele auto's van weggebruikers beschadigd.

De Volkswagen kon uiteindelijk worden klemgereden op de Meibergdreef in Amsterdam Zuid-Oost door een arrestatieteam. Bij de aanhouding van de twee 24-jarige inzittenden uit Amsterdam en Amstelveen werden waarschuwingsschoten gelost.

De politie heeft ze meegenomen voor verhoor en onderzoekt hun rol bij het schietincident.

Vleuten

Enige tijd na het schietincident is er op een parkeerplaats in Vleuten, nabij de snelweg A2, is een uitgebrande auto aangetroffen. De politie is bezig om uit te zoeken of er een verband is met de schietpartij en de achtervolging.

In juni 2013 werd in dezelfde straat in Nieuwegein een man geliquideerd. Een andere man werd destijds aangetroffen met een schotwond in zijn arm.