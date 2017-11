Registratievoorwaarden rond kinderopvang vanaf maart strenger

Wie zich niet registreert mag niet in de kinderopvang werken, zo heeft het ministerie van Sociale Zaken dinsdag bekendgemaakt. Iedereen die minimaal dertig minuten per drie maanden op een kinderopvang is, zich moet laten registreren.

Met het personenregister worden medewerkers voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen.

Voorheen moesten alleen de vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten zich registreren, maar vanaf 1 maart ook bijvoorbeeld stagiairs en bouwvakkers die een opvang verbouwen en zelfs buren die regelmatig langskomen. Al deze mensen zijn verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben.

Veiligheid

"Kinderen zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid. Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt", zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken.

Het register is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen. Via dat kanaal wordt bekeken of de mensen wel in de buurt van de kinderen mogen zijn. Als er een melding is, gaat de GGD in gesprek met de opvanglocatie over de melding.