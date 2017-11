Bergen ontspoorde goederentrein in Zeeland kost hele dag

Daarnaast moeten ook de rails worden gerepareerd. De hele afhandeling van het incident zal daarom nog de komende 24 uur in beslag nemen. De Frankrijkweg in Nieuwdorp zal gedurende de hele operatie afgesloten blijven. Er is een omleidingsroute en zijn verkeersregelaars.

De goederentrein met twintig wagons ontspoorde maandagavond in Nieuwdorp. Een wagon van de trein was op zijn kant gevallen en één wagon was naast het spoor gelopen. Er was geen lekkage en geen explosiegevaar.

Het gaat om een goederentrein met twintig wagons, zo heeft de Veiligheidsregio na onderzoek laten weten. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident.

Geen gevaar

De politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport onderzoeken hoe de trein heeft kunnen ontsporen. Daarom blijft de goederentrein voorlopig staan. Die vormt volgens de Veiligheidsregio geen gevaar voor de omgeving. Eveneens wordt er gekeken wanneer de Frankrijkweg weer open kan om het verkeer te laten passeren.

Op basis van het onderzoek wordt een plan gemaakt hoe en wanneer de goederenwagons worden geborgen.

​