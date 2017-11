Nabestaanden 'Meisje van Nulde' willen praten voor het hof

Vader Martin Huisman en zus Rochelle vragen in een brief aan het gerechtshof in Arnhem of ze donderdag in een zitting mogen zeggen welke gevolgen ze ondervinden van het om het leven brengen van Rowena door Mike J..

J. was de vriend van de moeder van Rowena. Het meisje overleed in 2001 op 4-jarige leeftijd na mishandelingen. Haar lichaamsdelen en haar verminkte hoofd werden teruggevonden bij Hoek van Holland en het strand Nulde aan het Veluwemeer.

Stiefvader J. kreeg in 2003 twaalf jaar cel en tbs opgelegd vanwege het doden van Rowena. De rechtbank in Gelderland heeft de tbs-maategel in juli met twee jaar verlengd. De veroordeelde is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. Dat hoger beroep dient donderdag.

Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, laat weten dat de vader van Rowena "nog altijd de onbedwingbare behoefte heeft de veroordeelde te confronteren met de gevolgen'' van wat hij heeft gedaan. De wet biedt nabestaanden geen ruimte het woord te voeren bij een zitting over de verlenging van een tbs-maatregel.