Om eist vijftien maanden cel en tbs tegen ontuchtpleger

S. werd bekend nadat hij 19 januari in Eindhoven in elkaar werd geslagen door Mario H. Die was op hem afgegaan omdat de oud-tbs’er contact had gezocht met zijn dochter (15). H. kreeg eerder dit jaar tien maanden cel. De zaak tegen de Helmonder loopt nog in hoger beroep.

S. nam vanaf april 2016 onder meer socialmediaprofielen over van de dochter van zijn ex en plaatste daar porno op. Ook maakte hij profielen met haar naam bij sekssites. "Weerzinwekkend", noemde S. dat zelf, nadat hij bekende.

Rozen en chocola

S. bekende verder dat hij rozen en chocola bij de tuin had gelegd van de dochter van H. S. ontkende dat hij een ander meisje, die 13 was, had opgedragen naaktfoto’s te sturen. Ze stuurde ze op zijn verzoek, zei ze. Net als bij de dochter van H. deed hij zich bij dat meisje voor als een 17-jarige jongen. "Dat werd een virtueel leven voor mij", zei hij tegen de rechter. Verder werden volgens justitie op de computer foto’s gevonden met kinderporno.

S., die veertien jaar in tbs zat, is onderzocht door gedragsdeskundigen, maar hij werkte maar mondjesmaat mee. Er zou sprake zijn van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar in het Pieter Baan Centrum weigerde hij elke medewerking. "Uit angst voor tbs", zei hij. De officier zei zich "grote zorgen" te maken voor de toekomst. "De man kan niet zonder behandeling weer naar buiten. Hij is onberekenbaar."

De uitspraak is 11 december.