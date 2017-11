Kliniek Michael P. mag geen complexe patiënten meer opnemen

Eerst moet de kliniek waar Michael P. een kamer had, de zorg verbeteren. Dit advies heeft Dekker overgenomen na onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In een rapport concluderen de inspecties dat actief ingrijpen niet nodig is, maar dat de kwaliteit van de zorg door het bestuur zelf moet worden verbeterd. De zwakke punten zijn volgens het onderzoek onder andere het feit dat patiënten buiten het terrein van de kliniek en in de omliggende dorpen aan drugs kunnen komen en de personeelsbezetting.

Zo zouden 12 tot 20 procent van alle diensten worden bezet door ingehuurde krachten, die soms onvoldoende bekend zijn met patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Hierdoor voelen andere patiënten en medewerkers zich onveilig, aldus het rapport.

De kliniek zegt in een reactie zich te herkennen in de aanbevelingen uit het rapport en hiermee 'per direct' aan de slag te gaan. Een nog door Dekker te benoemen procesbegeleider zal dit monitoren.

Maatregelen

Sinds de bekendmaking van P.'s mogelijke betrokkenheid bij de dood van Anne uit Utrecht, zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van de verdachte en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. De 27-jarige man zat eerder een straf uit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010.

Oud-minister Stef Blok had daarom de inspecties eerder om een onderzoek gevraagd. De kliniek nam, vooruitlopend op het rapport, eerder al maatregelen. Zo werd strenger gekeken naar de verlofaanvragen en werd extra beveiliging ingesteld op het terrein.

De inspecties gaan nog verder met hun onderzoek, meldt Dekker aan de Tweede Kamer. Daarin worden de omstandigheden rond het verlof van P. gereconstrueerd.

Werkdruk

Vakbond FNV Zorg stelt in een reactie niet verbaasd te zijn over de bevindingen van de inspectie. "Er is een gigantisch tekort aan personeel, daardoor is de werkdruk hoog en vallen er steeds vaker mensen langdurig uit. De bezuinigingen op de ggz eisen hun tol", meent Elise Merlijn van FNV Zorg.

Hoogleraar forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes van de Radboud Universiteit nuanceert de bevindingen van de inspectie. ''Er is zonder meer een tekort aan personeel in de ggz, maar het zou mij verbazen als de inspectie bij andere klinieken hetzelfde zou constateren", zegt Verkes.

"Ik zie dit toch vooral als incident. Bovendien is het maar de vraag of de werkdruk en de invallers een rol hebben gespeeld in deze zaak."

Zitting

De 25-jarige Anne vertrok op 29 september vanuit Utrecht voor een fietstocht. De vrouw was hierna dertien dagen lang spoorloos. Haar lichaam werd op 13 oktober in een natuurgebied in Zeewolde aangetroffen, op aanwijzing van de verdachte.

P. staat op 10 januari voor het eerst voor de rechter in een zogeheten pro-formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.