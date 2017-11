In hoger beroep weer acht jaar cel geëist voor dodelijk speedbootongeval

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de man schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. Arnoud H. botste in augustus van 2014 met zijn speedboot frontaal op een sloep met aan boord vier vrienden uit Leusden.

De schipper voer met een gezelschap in zijn speedboot in het donker harder dan de toegestane snelheid. Hij was onder invloed van champagne en bier. Twee van de vier opvarenden van de sloep overleefden de botsing niet.

De rechtbank in Utrecht veroordeelde Arnoud H. vorig jaar tot vier jaar celstraf voor dood door schuld. Er was acht jaar gevangenisstraf geëist. Zowel het OM als de verdachte ging in hoger beroep.

Drankgebruik

De advocaat-generaal is het niet eens met de beoordeling door de rechtbank en ook niet met de strafmaat. De boot was volgens hem veel te groot en snel voor het binnenwater van de Vinkeveense plassen. "Het was een Formule 1-wagen op een kartbaan. De speedboot is over de sloep heen gedenderd", zei hij maandag.

"Het was een mooie avond midden in de vakantie en de verdachte had rekening moeten houden met drukke scheepvaart", aldus de advocaat-generaal. Hij gelooft niet dat het drankgebruik beperkt was gebleven tot vier drankjes, zoals de verdachte maandag zei.

Snelheidsmaniak

De verdachte schipper ontkende maandag nogmaals dat hij onverantwoorde risico's heeft genomen. Hij meent dat de politie vooringenomen en onzorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de aanvaring. "De suggestie dat ik een snelheidsmaniak ben, is schandalig.''

Zijn advocaat Willem Boomstra noemde de verdachte maandag het slachtoffer van een volksgericht. Hij vroeg om vrijspraak. Volgens de raadsman is er te hard gevaren, maar niet roekeloos. "Het was een verschrikkelijk, tragisch ongeval."

Het gerechtshof in Arnhem doet op 11 december uitspraak.