Werkstraf voor discrimineren tegenstanders van Zwarte Piet

Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand wordt veroordeeld voor discriminerende uitlatingen in de zwartepietendiscussie. In een reactie op een foto van actievoerders in de bus noemde de man hen onder meer "slaaf" en "nikker".

De veroordeelde man is de eerste van in totaal acht mensen die zich voor de rechter moeten verantwoorden voor hatelijke taal tegen KOZP. Wanneer de andere zeven worden berecht, is nog niet bekend.

Onder het bericht op Facebook stonden in totaal negentienduizend reacties. De aangevers van KOZP selecteerden uit die reacties vijftig kwetsende teksten en voegden die bij in hun aangifte.

Willem Jebbink, advocaat namens KOZP, is blij met de uitspraak. "Het is mooi dat de rechter nu de grens aangeeft waarbinnen mensen hun mening kunnen ventileren", aldus Jebbink.

"Het is ook slim om de veroordeelde een taakstraf te geven. Zo moet de man zelf ervaren wat de consequenties zijn van zijn daden, in plaats dat zijn boete wordt ingezameld door gelijkgestemden."