Opnieuw levenslang in hoger beroep 'medicijnmoorden' Amsterdam

Kort daarvoor had hij hoge overlijdensrisico-, levens- en uitvaartverzekeringen op hun namen afgesloten, met zichzelf en zijn moeder als begunstigden. Dit meldt het gerechtshof in Amsterdam maandag.

De 27-jarige H. werd in december 2013 aangehouden, nadat verzekeringsmaatschappijen aan de bel hadden getrokken. In januari van vorig jaar legde de rechtbank in Amsterdam hem, conform de eis van justitie, levenslang op.

De man, die zijn daden altijd heeft ontkend, werd geboren in de Dominicaanse Republiek en emigreerde als 8-jarig kind naar Nederland. Hij stond vanwege zijn kennis en opleiding in hoog aanzien bij de Dominicaanse gemeenschap in Amsterdam. Zijn slachtoffers, in de leeftijd van 22 en 24 jaar, spraken geen Nederlands, vertrouwden hem blind en deden wat hij zei. Een van hen kende H. al sinds zijn jeugd.

Manipulatief

Na hun dood ontfermde H. zich over hun families, die geschokt waren toen hij later werd aangehouden in de zaak. De moeder van een van de slachtoffers noemde de man tijdens een zitting bij het hof "een duivels monster".

Volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum, waar H. onderzocht is, simuleerde de man hersenschade. "Zij zagen een manipulatieve en narcistische man, die gemakkelijk liegt", zegt de rechtbank.

Doodstrijd

Justitie meldde eerder dat de slachtoffers, die pas in Nederland waren, in de handen van een man waren gevallen die gedreven werd door een ongekende hebzucht.

H. injecteerde de twee met een spierverslappend middel, dat normaal alleen tijdens operaties wordt gebruikt. Dit deed hij nadat hij verzekeringen voor ze had afgesloten, met hemzelf als begunstigde. Volgens het OM moeten de twee - een stond op het punt vader te worden - "een gruwelijke doodstrijd" hebben gevoerd.