Vermoedelijke tweede schutter aangehouden voor vergismoord Djordy

De man zit in volledige beperkingen, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) maandag aan NU.nl na berichtgeving van Panorama. Verdere details over de verdachte worden daarom nog niet gegeven.

De politie loofde eerder een geldbedrag van 25.000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden tot de aanhouding van de voortvluchtige man. In maart werden al zes verdachten, in leeftijden tussen de 30 en 45 jaar oud, aangehouden voor de dood van Latumahina.

De NOS heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de politie zich voor heeft gedaan als een motorbende om de vriendin van de opgepakte verdachte onder druk te zetten. Zij meldde zich die avond met de man op het bureau om melding te doen van het incident. Hij ontkent alle betrokkenheid.

De zaak komt dinsdag weer voor de rechter in een zogeheten pro formazitting. Het OM zegt tegen de NOS dan uitleg te geven over de undercoveractie. Het is nog niet bekend of de onlangs aangehouden man dan ook moet verschijnen. De inhoudelijke behandeling start in maart van volgend jaar.

Verdachten

Tijdens een eerdere zitting bleek dat justitie Cedric R. ziet als het 'brein' achter de aanslag op het slachtoffer. Hij zou de schietpartij hebben gecoördineerd. Zijn broer, Wendell R., is aangehouden voor betrokkenheid. De 41-jarige Djurgen W. wordt door justitie gezien als een van de schuttters en Ulrich B. zou de vluchtauto hebben bestuurd.

Giovanni D. en Benito L. worden verdacht van het helen van de vluchtauto's.

Persoonsverwisseling

De 31-jarige Latumahina werd in oktober 2016 beschoten in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

De vriendin van het slachtoffer en hun 2-jarige dochter zaten op het moment van de schietpartij ook in de auto. De vrouw raakte zwaargewond, het kind zat achterin en bleef ongedeerd.

De politie gaat ervan uit dat sprake is van een persoonsverwisseling. Het vermoedelijke doelwit woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto.