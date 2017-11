Brabander vast voor doorrijden na ernstig verkeersongeluk

De ernstig gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie niet aanspreekbaar en had onder meer hoofdletsel.

Het ongeluk gebeurde in de namiddag op de Tweehekkenweg. Het 42-jarige slachtoffer uit Zeeland liep met zijn gezin langs de weg toen hij werd geschept. De rest van het gezin, een vrouw en drie jonge kinderen, bleef ongedeerd. Voor hen is Slachtofferhulp ingeschakeld.

Alcohol

De auto van de aangehouden 56-jarige man uit Schaijk stond beschadigd bij zijn woning geparkeerd. De bewoner bleek ruim twee keer meer alcohol in zijn bloed te hebben dan toegestaan. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren en zijn auto is in beslag genomen. De man zit nog vast.