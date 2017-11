Station Groningen tijdelijk ontruimd vanwege arrestatie man met verdachte tas

De aangehouden persoon is de eigenaar van de tas. Volgens de politie gaat het om een verwarde man zonder woon- of verblijfplaats. Hij is niet aanspreekbaar.

De tas is onderzocht. "Er is niets bijzonders in de tas aangetroffen", laat de politie weten. Aan het eind van de ochtend kwam bij de politie een melding binnen van iemand uit de trein over een verdachte tas. Vanwege het "zeer verdachte" gedrag van de eigenaar kwam de politie in actie.

Vanwege het incident moest spoorwegbedrijf Arriva twee treinritten naar Weener laten vervallen. Het desbetreffende spoor is inmiddels vrijgegeven.