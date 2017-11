Korpschef noemt zwartboek agenten over discriminatie 'confronterend'

"Een aantal van deze verhalen kenden we al, maar het is confronterend om ze te lezen. Goed dat deze collega’s naar voren stappen en hun verhaal vertellen", zegt Akerboom.

Hij kreeg het boekje begin deze maand overhandigd. Het beschrijft de eigen ervaringen van 26 politiemedewerkers. Ze zeggen zich gediscrimineerd en geïntimideerd te voelen door collega's en niet gehoord door hun leidinggevenden.

"Een leidinggevende kwam ooit de koffiekamer in, ik zat in de werkkamer ernaast, met de vraag: Waar is die neger? Ik hoorde gelach van anderen en voelde me klein worden van binnen", luidt een van de passages. Ook werd genoteerd: Wie is die zwarte, die hoort in het arrestantenhok."

Akerboom onderkent de urgentie van het probleem. Maar "een cultuurverandering kost tijd en vraagt inspanning van alle lagen in onze organisatie". Volgens hem werkt de politie al anderhalf jaar aan "een omslag in het denken" over diversiteit.