Laboratorium kan toestroom door nieuwe drugstest politie niet aan

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zegt in de krant dat de kans om gepakt te worden een stuk groter geworden is sinds de politie op 1 juli een nieuwe test is gaan gebruiken.

Nadat iemand door de test is gepakt op drugsgebruik, moet de test naar het NFI voor verder onderzoek. Daar wordt gemeten hoeveel drugs er in het speeksel zitten en hoe zwaar de overtreding is.

Sinds de hoeveelheid drugs zo nauwkeurig gemeten kan worden, kunnen de testresultaten als bewijs dienen in rechtszaken. Voor 1 juli moest het NFI nog een rapport schrijven waarin stond hoe de hoeveelheid drugs het rijgedrag beïnvloedde.

Het NFI heeft op korte termijn overleg over de kwestie met politie, het OM en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dan komt het volgens de woordvoerder aan op het maken van een keuze tussen vergroting van het budget of het verkleinen van het aantal ingestuurde monsters.