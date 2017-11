Verdachte in zaak Savannah (14) blijft vastzitten

Dan is de volgende pro-formazitting. De zaak is vrijdag achter gesloten deuren behandeld, zoals gebruikelijk is bij minderjarige verdachten.

De komende periode zal er nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar de zaak. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie (OM) uit van doodslag, maar het onderzoek heeft bewijs opgeleverd voor moord, waarbij sprake is van voorbedachten rade.

Savannah werd in juni dood gevonden in een sloot op een industrieterrein, nadat ze enkele dagen vermist was.