Baby in ziekenhuis Breda is geen natuurlijke dood gestorven

Dat meldt de politie vrijdag. De politie meldde al eerder dat er een onderzoek is gestart wegens de verdachte omstandigheden rondom de dood van de baby.

Het jongetje van zeven maanden oud werd zondagochtend in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen en overleed een dag later. Burgemeester Paul Depla vertelde eerder deze week dat het gezin werd begeleid en bekend was bij de instanties maar wilde verder geen toelichting geven.

De begeleiding van het gezin werd verzorgd door de William Schrikker Groep, bevestigde een woordvoerder vrijdag. De exacte reden kon hij niet noemen. Bij de jeugdhulpinstelling is geschrokken gereageerd, aldus de woordvoerder. Het incident is gemeld aan de Inspectie Jeugdzorg.

Thuissituatie

Volgens bronnen was het jongetje eerder voor langere tijd uit huis geplaatst geweest. De rechtbank in Breda bevestigt alleen dat er een rechtszaak is geweest over de thuissituatie van het kind.

De politie is naar aanleiding van de dood van de baby een groot rechercheonderzoek begonnen. Er werken vijftien rechercheurs aan de zaak. Aanhoudingen zijn niet verricht.