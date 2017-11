Politie wil af van transport en opslag illegaal vuurwerk

Naar de zorgen over het vervoer zou de politie ook niet langer kunnen voldoen aan de steeds strengere eisen voor transport en opslag, zegt portefeuillehouder Ronald Zwarter van de afdeling Beslag van de politie.

Eerder op de dag liet de politievakbond ACP weten dat er zorgen zijn over de risico's die politiemensen lopen bij het transport en de opslag van vuurwerk.

Volgens Zwarter zijn er zo’n 4.800 inbeslagnames per jaar. Er is de afgelopen maanden gezocht naar een gespecialiseerde partij die illegaal vuurwerk in heel Nederland kan ophalen en vervoeren naar de centrale vuurwerkopslag. Omdat die partij nog niet is gevonden, is dit jaar gekozen voor een tijdelijke oplossing.

Het aantal inleverlocaties voor in beslag genomen vuurwerk is teruggebracht tot 58. Politiemensen hoeven hier alleen kleine hoeveelheden vuurwerk naartoe te brengen. Die voorwerpen worden vervolgens binnen zes uur opgehaald door een speciale transporteur, die tevens verantwoordelijk is voor het ophalen van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk.

"Het is geen optimale oplossing", zegt Zwarter. "We willen dat deze problematiek volgend jaar definitief tot het verleden behoort." Nog niet duidelijk is hoe de permanente oplossing eruit zal zien. De politie is hierover in gesprek met de verantwoordelijke ministeries en het Openbaar Ministerie.