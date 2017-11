Nederlands bedrijf krijgt boete voor doorvoer militaire goederen naar Rusland

Het doorvoeren van militaire goederen is sinds 2014 verboden door een sanctie van de Europese Unie. Het bedrijf zou in 2015 twee zogenaamde OMB-units verstuurd hebben. Dat zijn onderdelen van een radarsysteem voor een Russische gevechtsstraaljager.

Volgens de rechtbank is echter niet bewezen dat de directeur van het op Schiphol gevestigde bedrijf op de hoogte was van het transport. Zij zegt dat ze niet wist dat er militaire goederen in de zending zaten, alleen dat het om vliegtuigonderdelen ging.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat een bedrijf in Nederland wordt vervolgd voor het doorvoeren van militaire goederen. Het Openbaar Ministerie vond het zeer kwalijk dat de verdachte op de hoogte was van de boycot en de goederen toch heeft doorgevoerd. ''Daarmee heeft zij de sancties en daarmee de Nederlandse staat ondermijnd."