Arrestatieteam beschoten bij inval bedrijfspanden in Sittard

De leden van het arrestatieteam werden beschoten tijdens de inval in het drugspand en hebben ook teruggeschoten. Volgens de politie raakte niemand gewond. Ook werd een vluchtauto onder vuur genomen toen die het pand verliet. Een of meer verdachten gingen ervandoor in het voertuig dat later leeg werd teruggevonden elders in in Sittard.

Er werden naar schatting 4.000 hennepplanten in het pand gevonden. Er zijn vijf arrestaties verricht. De politie zoekt nog een aantal verdachten.

De drie personen die per ongeluk werden aangehouden bevonden zich in een garage naast het drugspand. Zij zijn inmiddels vrijgelaten en hebben hiervoor excuses ontvangen.