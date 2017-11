'Telefoongebruik tijdens het autorijden is over tien jaar passé'

Dat stelt Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN) donderdag tijdens een vraaggesprek in de NU.nl Dit wordt het nieuws-podcast.

"Campagnes tegen telefoongebruik tijdens het rijden hebben wel nut, er gaat alleen tijd overheen", aldus Stomphorst. "Bij drinken en rijden heeft het ook jaren geduurd, maar nu is het normaal om cola te drinken als al je vrienden een biertje hebben. Over tien jaar denken we over Whatsappen achter het stuur: wat deden we destijds moeilijk."

Stomhorst ziet dat het nu al de goede kant op gaat in Nederland. "Rijden met een telefoon aan je oor wordt nu al gezien als losergedrag."

Toch kan het nog beter volgens Stomphorst. "Wij hebben een plan met 27 maatregelen gemaakt om te voorkomen dat je je telefoon gebruikt in de auto. Zet je navigatie en je muziek bijvoorbeeld van te voren al aan of leg je telefoon weg. Zet het uit je hoofd."

Besef

"Mensen moeten beseffen hoeveel meter je aflegt om één berichtje op je mobiel te bekijken. Stel dat je 100 kilometer per uur rijdt, dan ben je binnen de kortste keren zes voetbalvelden voorbij als je even op te telefoon kijkt. Die tijd let je niet goed op je omgeving. Dan ben je een gevaar voor jezelf en voor anderen", zegt Stomphorst.

Precieze cijfers over ongelukken door het gebruik van telefoons in het verkeer heeft Stomphorst niet. "We weten dat er tientallen doden en honderden gewonden per jaar zijn door telefoons in het verkeer. Het is echter moeilijk om de precieze cijfers te achterhalen, omdat de oorzaak van een ongeluk niet altijd duidelijk wordt."

Het gesprek met Veilig Verkeer Nederland is in de NU.nl Dit wordt het nieuws-podcast te horen vanaf 2.09 minuut.