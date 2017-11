Verdachte moord bewoonster verpleeghuis Puttershoek voorlopig vast

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam stuurt erop aan dat de verdachte nog drie maanden langer in voorlopige hechtenis blijft.

Het verzorgingshuis waar de bewoonster om het leven is gebracht, Huys te Hoecke, is onderdeel van de verzorgingsgroep Zorgwaard. De vrouw werd begin november onwel en overleed. Nadat het slachtoffer onwel was geworden, ontstond het vermoeden dat haar zonder medische noodzaak insuline was toegediend. Het verpleeghuis deed daarop aangifte.

Tijdens het onderzoek kwamen er nog twee gevallen naar boven, waarbij in één zaak een vrouw uit een verpleeghuis in Binnenmaas is overleden. Bij de andere zaak gaat het om een vrouw uit een verpleeghuis in Rotterdam, die tevens onwel werd. De verdachte had bij alledrie de vrouwen insuline ingediend. Volgens het OM gaat het om "bejaarde dames".