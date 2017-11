Gebiedsverbod omstreden imam in Den Haag was terecht opgelegd

Jneid kreeg in augustus een gebiedsverbod voor zes maanden opgelegd van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hij stapte naar de rechter, die donderdag besliste dat de maatregel terecht was.

Volgens Jneid belemmert het gebiedsverbod hem in zijn vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Het ministerie vindt echter dat Jneid een jihadistische boodschap predikt, oproept tot geweld en daarom - zeker in de wijken waar radicalisering op de loer ligt zoals de Schilderswijk en Transvaal - daar niet mag komen.

Boekwinkel

Jneid zou zijn preken houden in een illegaal gebedshuis in de Cillierstraat in Den Haag. Het is officieel een boekwinkel, maar zou in werkelijkheid een moskee zijn.

De gemeente verbood Jneid om de zaak te gebruiken als gebedsruimte of ontmoetingsplaats. Hij vocht ook dat verbod aan, maar verloor begin deze maand. De Cilliersstraat ligt in het gebied waar de geestelijke niet mag komen.

Grapperhaus

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) noemt het "goed om te zien'' dat de rechter het gebiedsverbod in stand heeft gelaten. "De wet is een belangrijk middel voor de bescherming van onze nationale veiligheid'', aldus de minister.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil niet dat "iemand die bijdraagt aan het radicaliseringsproces en een klimaat schept waarin jihadisten kunnen gedijen'' een podium krijgt in de wijken.

De advocaat van Jneid was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De Syriër Jneid (53) kreeg landelijke bekendheid door uitspraken over Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. Zo wenste hij Van Gogh een ongeneeslijke ziekte toe. Hij was toen imam in de as-Soennah-moskee in Den Haag. Daar werd hij in 2014 weggestuurd