Donderdag laatste zachte dag voor koude periode

Het vorige record van 23 november stamt uit 1984, meldt Weeronline. In Limburg wordt het naar verwachting zelfs 16 graden. Dat gaat echter wel gepaard met een stevige zuidwester wind en perioden met regen. In Noord-Holland, op Texel en op Vlieland is kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Na donderdag komt er koudere lucht in Nederland en daalt de temperatuur flink. Dit weekend is er sprake van buiig en guur weer, met een maximumtemperatuur van 7 graden. Weerplaza meldt dat er kans is op hagel, natte sneeuw of onweer.

Ook na het weekend blijven de maximumtemperaturen rond de 7 graden hangen. Het KNMI verwacht op de langere termijn grote kans op temperaturen rond of net onder normaal voor deze tijd van het jaar.

Volgens Weerplaza is het niet ongewoon in deze periode dat er snelle wisselingen zijn tussen subtropische lucht en haast arctische lucht uit het diepe noorden. Dat hoort bij de overgang van zomer naar winter.

Temperatuur

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 7°C 7°C NW 3 Zaterdag 6°C 3°C W 3 Zondag 7°C 2°C W 4 Maandag 7°C 4°C ZW 4 Dinsdag 7°C 4°C ZW 4