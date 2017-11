OM eist boete tegen ProRail wegens overtreden regels chloortreinen

Het bedrijf had in 2013 een vertraging van een trein met vijf wagons met chloor niet gemeld. Bovendien had Prorail meerdere chloorwagons laten staan op het rangeerterrein bij Amersfoort terwijl dat niet mag volgens de milieuvergunning.

Het OM vindt dit bijzonder ernstige feiten, omdat chloor een zeer gevaarlijke stof is en er daarom strenge regels gelden. Bij inademing is chloor giftig en kan direct levensgevaar opleveren.

De vertraging ontstond destijds met een trein uit Duitsland die tussen Amersfoort en Kijfhoek een vertraging had opgelopen van 14 minuten. Dit werd niet doorgegeven aan de treindienstleider, terwijl die vanwege de risico's precies moet weten waar de trein zich bevindt.

Het OM vindt een forse boete op zijn plaats omdat het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor het spoorwegnet, al vaker in de fout ging. ''Prorail heeft inmiddels een strafblad van 27 pagina's.'' De rechtbank in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.