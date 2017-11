Rapport over verstikking Henriquez toegevoegd aan dossier

De medisch coördinator gerechtelijke geneeskunde van de Universiteit van Antwerpen, Werner Jacbobs, is benaderd door de advocaat van de nabestaanden Richard Korver. Korver bevestigt aan NU.nl, dat de man op basis van de beelden van de aanhouding concludeert dat Henriquez is omgekomen door verstikking.

"Zijn rapportage sluit aan bij de conclusie van de deskundige van het NFI, mevrouw Vidija Soerdjbalie", aldus de heer Korver. Jacobs deelt volgens de advocaat de mening van Soerdjbalie dat er pas van het acuut stress syndroom als doodsoorzaak kan worden uitgegaan, als er geen andere oorzaken zijn aan te wijzen. "Dat is in deze zaak niet het geval."

Soerdjbalie zei 14 november op zitting vast te houden aan de doodsoorzaak als gevolg van samendrukkend geweld op de hals. Drie andere deskundigen, waaronder forensisch arts Daan Botter van het NFI en Kees Das van de GGD, zeggen dat Henriquez is overleden aan de gevolgen van een hartstilstand veroorzaakt door een acuut stress syndroom.

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak van Henriquez speelt een belangrijke rol in deze zaak. Henriquez werd bij zijn aanhouding geslagen in zijn zij en gezicht en er werd een nekklem gebruikt. Het Openbaar Ministerie zei er maandag vanuit te gaan dat de man is overleden door het acuut stress syndroom. Er is daarom volgens het OM geen caussaal verband tussen het overlijden van Henriquez en de geweldshandelingen van de agenten. Er is daarom een schuldigverklaring aan mishandeling, maar geen straf geëist.

Woensdag was de verdediging van de agenten, die om veiligheidsredenen worden aangeduid als DH01 en DH02, aan de beurt. Zij bestempelen het toegepaste geweld als rechtmatig en vroegen om vrijspraak.

E-mails

Het rapport werd niet direct toegelaten door de rechtbank. De rechter zei dat hij dinsdag en ook woensdag meerdere e-mails had ontvangen van Korver met verzoeken om stukken toe te voegen aan het dossier. Maar omdat Korver zelf heeft besloten niet meer aanwezig te zijn, weigerde de rechter de stukken in eerste instantie toe te voegen.

Advocaat Korver verliet de rechtszaal donderdag 16 november samen met de moeder en zussen van Henriquez uit protest. Zij zeiden geen vertrouwen meer te hebben in een goede afwikkeling van de zaak.

Consequenties

"De heer Korver heeft zelf gezegd dat het vertrek consequenties zou hebben en dat hun rol in het proces daarmee zou worden beëindigd", aldus Du Pon, de voorzitter van de rechtbank. "En die is beëindigd", en Du Pon voegde daaraan toe dat eventuele stukken niet meer zouden worden toegevoegd.

De rechter kwam hier echter later op terug en besloot het rapport van Jacobs alsnog toe te laten. Ook de officier van justitie zei dat het in het kader van gedegen onderzoek goed was als de bevindingen zouden worden toegevoegd. Hij zei hiermee geen waardeoordeel te geven over het rapport.

De rechtbank zal de stukken woensdagavond bestuderen en er donderdag op terugkomen. De kans is groot dat de rechter alleen zal zeggen het dossier mee te nemen in hun overweging.

Korver

De rechter zei ook dat Korver had gemaild dat hij het rapport donderdag wilde komen toelichten, 'maar dat hij zich die gang kan besparen' omdat hij niet zal worden toegelaten. Korver laat weten op de hoogte te zijn van de opmerking van de rechtbank, maar dat hij zich eerst wil laten bijpraten voordat hij een beslissing neemt of hij alsnog komt.

Zijn kantoorgenoot, advocaat Lisa Hartveld, is wel bij de zittingen aanwezig.

De rechtbank doet op 21 december uitspraak.